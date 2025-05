Malati oncologici | fino all’11 luglio sarà possibile inviare le domande per i rimborsi

Fino all'11 luglio, in Abruzzo, è possibile presentare domanda per ottenere rimborsi economici destinati ai nuclei familiari con membri affetti da patologie oncologiche. Il nuovo avviso dell'assessorato alle Politiche sociali offre un supporto importante a chi si trova ad affrontare questa difficile situazione. Non perdere l'opportunità di ricevere assistenza.

🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Malati oncologici: fino all'11 luglio sarà possibile inviare le domande per i rimborsi

