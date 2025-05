Mai così tanti sfollati nel mondo | nel 2024 raggiunto il record di 834 milioni di persone costrette a fuggire da violenze guerre e carestie

Il 2024 segna un tragico primato: 834 milioni di sfollati nel mondo, costretti a fuggire da violenze, guerre e carestie. Il Rapporto globale dell'Internal Displacement Monitoring Centre rivela che per la prima volta il numero di sfollati interni ha superato quello della Germania, evidenziando un'emergenza umanitaria senza precedenti.

Nel 2024 il numero di sfollati interni nel mondo ha raggiunto la cifra record di 83,4 milioni di persone, superando per la prima volta il numero di abitanti della Germania. A rivelarlo è il Rapporto globale sugli sfollati interni pubblicato dall'Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC), che fotografa una crisi umanitaria in costante espansione, alimentata dall'intreccio sempre più stretto tra conflitti armati, disastri ambientali e vulnerabilità sociale.Secondo il rapporto, quasi il 90% degli sfollati – pari a 73,5 milioni di persone – è stato costretto a fuggire a causa di guerre e violenze, con un incremento dell'80% rispetto a sei anni fa. Il dato è particolarmente allarmante se si considera che dieci Paesi hanno registrato oltre 3 milioni di sfollati ciascuno per motivi bellici: un numero doppio rispetto a soli quattro anni fa.