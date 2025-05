Maggio dei Libri | alla storia del territorio montefeltrano è dedicato lo studio di Girolamo Allegretti

In occasione del Maggio dei Libri, la Biblioteca Gambalunga di Rimini presenta uno studio di Girolamo Allegretti dedicato alla storia del territorio montefeltrano. Seguendo il tema "Intelleg(g)o. Se leggo penso. E se penso allora sono, sento e faccio" per l'edizione 2025, si terrà un incontro mercoledì... per esplorare la lettura come chiave di comprensione del passato.

Nel solco del tema scelto per l’edizione 2025 del Maggio dei Libri – Intelleg(g)o. Se leggo penso. E se penso allora sono, sento e faccio – la Biblioteca Gambalunga di Rimini propone un appuntamento dedicatoallastoria locale e alla lettura come esercizio di comprensione del passato. Mercoledì. 🔗Leggi su Riminitoday.it © Riminitoday.it - "Maggio dei Libri": alla storia del territorio montefeltrano è dedicato lo studio di Girolamo Allegretti

