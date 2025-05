Magenta scontro frontale fra due auto | muore Fabio Di Fulco 55 anni vigile del fuoco volontario

Un tragico incidente stradale ha segnato la serata del 12 maggio 2025 a Boffalora Sopra Ticino, dove Fabio Di Fulco, 55 anni e vigile del fuoco volontario, ha perso la vita in uno scontro frontale tra due auto. L'incidente è avvenuto nei pressi dell'azienda Vetropack, lasciando una comunità in lutto.

Boffalora Sopra Ticino (Milano), 13 maggio 2025 – Schianto mortale fra due auto ieri sera sul rettilineo che collega Boffalora Sopra Ticino a Magenta, nelle vicinanze dell’azienda Vetropack. A scontrarsi intorno alle 23, sulla direttrice fra la Vetropacke e la rotatoria in direzione di Boffalora, un’utilitaria, una Citroen, e una Bmw. La dinamica è ancora da chiarire, le conseguenze dell’incidente sono state tuttavia devastanti: completamente distrutte le due macchine, sotto choc ma fortunatamente illeso – pur con qualche lieve contusione – il giovane di 26 anni che si trovava alla guida dell’utilitaria, che è stato portato all’ospedale Fornaroli per dei controlli. L’epilogo Non c’è stato purtroppo nulla da fare per l’uomo che si trovava sulla Bmw, 55 anni, vigile del fuocovolontario: si chiamava Fabio Di Fulco e lavorava all’azienda Doria di Magenta. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Magenta, scontro frontale fra due auto: muore Fabio Di Fulco, 55 anni, vigile del fuoco volontario

Approfondimenti da altre fonti

Scontro tra due auto, morto un volontario dei Vigili del fuoco - Un incidente mortale si è consumato ieri sera, lunedì 12 maggio, alle 23 a Boffalora sopra Ticino lungo via Magenta, davanti alla Vetropack. La dinamica Due auto si sono scontrate per cause ancora da ... 🔗primamilanoovest.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Auto Elettrica: Volkswagen svela un prototipo del suo R2-D2 per ricaricarle

Introdotto lo scorso anno come concept, il robot caricabatteria per auto elettriche diventa un prototipo in grado di rifornire il tuo veicolo da solo.