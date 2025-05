Made in Lombardia 2025 | festival artigianale a Milano tra tradizione laboratori e innovazione

“Made in Lombardia 2025” è il festival artigianale a Milano che celebra la fusione tra tradizione e innovazione. Organizzato dalla Regione Lombardia e Unioncamere, in partnership con la startup “Eccellenza Italiana”, l’evento rappresenta un'importante vetrina per i giovani artigiani, promuovendo laboratori, creatività e opportunità di crescita nel panorama nazionale.

Il festival "Made in Lombardia" rinasce nel 2025, confermandosi evento fondamentale per i giovani artigiani a livello nazionale. Organizzato dalla Regione Lombardia e da Unioncambere, in collaborazione con la startup "Eccellenza Italiana", l'iniziativa offrirà uno sguardo profondo sulle potenzialità del saper fare artigianale nella moderna realtà italiana. La manifestazione vedrà la partecipazione attiva di numerosi

