Macron usa la Commissione europea per favorire gli affari dei francesi

Emmanuel Macron utilizza la Commissione Europea per sostenere gli interessi economici francesi, mentre la competizione sul mercato del nucleare si intensifica. Una società sudcoreana ha vinto un importante contratto in Repubblica Ceca, ma la compagnia statale francese EDF ha presentato un ricorso. Il vicepresidente Stéphane Séjourné interviene direttamente per cercare di fermare l'accordo. Continua a leggere...

Un’azienda sudcoreana vince la gara per un contratto sul nucleare nella Repubblica Ceca. La società statale parigina Edf fa ricorso e Stéphane Séjourné (vicepresidente a Bruxelles) scrive a Praga per bloccare l’intesa. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Macron usa la Commissione europea per favorire gli affari dei francesi

