Macron il messaggio a Putin | Non voglio la terza guerra mondiale ma pronto all’atomica francese in Polonia Kiev? Deve rinunciare a territori

Emmanuel Macron invia un chiaro messaggio a Vladimir Putin: la Francia è fermamente contraria a una terza guerra mondiale, ma pronta a difendere i suoi interessi, incluso l'arsenale atomico in Polonia. Nel contesto della crisi ucraina, Macron chiede a Kiev di considerare la rinuncia a territori, mentre intensifica la pressione su Mosca con sanzioni imminenti.

Continua il braccio di ferro a distanza tra il presidente francese Emmanuel Macron e il leader del Cremlino Vladimir Putin. È l’inquilino dell’Eliseo ad alzare i toni dello scontro, annunciando «dure sanzioni nei prossimi giorni, in stretta intesa con gli Stati Uniti» nel caso in cui la Russia non accettasse un mese di tregua durante i negoziati a Istanbul, giovedì 15 maggio. Nelle trattative, ha aggiunto Macron durante l’intervista in diretta sul canale TF1, Kiev dovrà al contempo «avere la lucidità di ammettere» di non poter riavere indietro tutti i territori «di cui è stata privata dal 2014». E si è detto aperto a un nuovo dialogo con Putin, «ma solo al termine del conflitto». La richiesta a Putin: «30 giorni di tregua per i negoziati»Macron non fa passi indietro. Poco importa se la possibilità di nuove sanzioni è stata salutata da Putin con un sonoro e ironico: «Deficienti». 🔗Leggi su Open.online

Macron, il messaggio a Putin: «Non voglio la terza guerra mondiale, ma pronto all'atomica francese in Polonia. Kiev? Deve rinunciare a territori» - «Tregua o dure sanzioni», è questo l'aut aut che il presidente francese ha inviato direttamente al Cremlino in un'intervista tv. Ma ha aperto anche a colloqui con il presidente russo

Guerra Ucraina, Macron: «Ipotesi di atomica francese in Polonia» - Mosca respinge l'ultimatum dell'Europa per la tregua subito in Ucraina. Ma sale la pressione su Putin affinchè vada in prima persona all'incontro di giovedì

Ucraina: Macron, sanzioni a Russia in prossimi giorni se Mosca non accetta tregua - Milano, 13 mag. (LaPresse) - Il presidente francese Emmanuel Macron ha affermato che le sanzioni decise dagli alleati occidentali contro la Russia potrebbero

Macron e la Crisi Ucraina: Francia incerta sul Whatever it Takes

Il presidente francese Emmanuel Macron ha recentemente evocato la famosa frase "whatever it takes", resa celebre da Mario Draghi durante la crisi dell'Euro, per sottolineare la determinazione della Francia nel non permettere alla Russia di vincere la guerra in Ucraina.