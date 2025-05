Maceratese promossa in D | la gioia di Crocioni dopo lo spareggio con K Sport

La Maceratese festeggia la promozione in Serie D, con il mister Alberto Crocioni che esprime la sua gioia per il traguardo raggiunto dopo il drammatico spareggio contro la K Sport. "È un momento emozionante, ho visto tanta passione e coinvolgimento tra giovani e famiglie", commenta, riflettendo sull'importanza di questo successo per la comunità.

"Sono veramente felice anche perché ho visto tanta passione che non ricordavo, molti giovani e famiglie. Alcuni ragazzini volevano farsi la foto come se fossi stato chissà chi". Alberto Crocioni si gode la promozione in D conseguita ai rigori nello spareggio contro la K Sport. "Li ho visti, dentro di me avevo la sensazione che avremmo potuto farcela, non vedevo la sconfitta anche se poi ai rigori può succedere di tutto. I nostri sono stati bravissimi, sono state impeccabili le loro esecuzioni". È stato un lungo braccio di ferro con i pesaresi e in quei momenti poteva farsi largo il timore di non farcela. "Non ho mai pensato che non potevamo farcela, anche se cominci a pensarci quando non abbiamo più avuto 7 punti di vantaggio, però è sempre stata forte quella sensazione colta all'inizio che la Maceratese era formata da grandi persone e c'è da fare i complimenti a chi ha scelto questi calciatori".

