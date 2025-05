Maceratese in Serie D | la promozione di De Cesare e la stagione da cardiopalma

La Maceratese celebra la promozione in Serie D dopo una stagione intensa e ricca di sfide. Nicolò De Cesare, diesse del club, sottolinea l'importanza del lavoro di squadra tra società, giocatori e tifosi. Partire da zero ha presentato difficoltà, ma con impegno e determinazione i frutti sono finalmente arrivati.

"Sin dal primo giorno noi, società, squadra e tifosi abbiamo lavorato in un’unica direzione e con una simile premessa i frutti arrivano". Nicolò De Cesare, diesse della Maceratese, si gode la promozione in una stagione in cui si è partiti da zero. "Abbiamo ereditato – ricorda : una situazione difficile, quando devi cambiare tanti elementi e lo abbiamo fatto battendo sul senso di appartenenza che i giocatori hanno mostrato ogni volta sul campo".Giocatori e molti dirigenti hanno indossato la maglietta celebrativa per la promozione in D, segno che c’era la convinzione di tagliare quel traguardo. "La convinzione nasce dal lavoro quotidiano, so come si sono allenati i giocatori, come hanno reagito alle battute d’arresto e i frutti maturano quando si opera in una certa maniera come società, staff e squadra". 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Maceratese in Serie D: la promozione di De Cesare e la stagione da cardiopalma

