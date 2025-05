Ma tra i popoli indigeni l’anticorreismo resta forte

Nonostante l'accordo tra Luisa González, candidata della Rivoluzione cittadina, e il movimento Pachakutik sia stato accolto come un passo significativo per l'unità della sinistra in Ecuador, tra i popoli indigeni persiste un forte anticorreismo. Questa dinamica evidenzia le profonde divisioni e le sfide che ancora contraddistinguono il panorama politico del paese.

