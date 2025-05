Ma quanto guadagna Papa Leone XIV? Non ci crederete!

Scoprire quanto guadagna Papa Leone XIV è sorprendente. Con la sua elezione al soglio pontificio, ha accettato un incarico privo di retribuzione come vescovo di Roma, un ruolo condiviso da più di 5.300 vescovi nel mondo. Questa scelta riflette un impegno spirituale e un distacco dalle dinamiche economiche contemporanee.

Con la sua elezione al soglio pontificio, LeoneXIV ha assunto non solo la guida spirituale della Chiesa, ma anche l’unico incarico della Curia romana privo di retribuzione: quello di vescovo di Roma. Una scelta che lo accomuna agli oltre 5.300 vescovi nel mondo che non percepiscono uno stipendio. L’ex cardinale Prevost, infatti, ha perso anche il salario di circa 60.000 euro l’anno che riceveva come prefetto vaticano. Il Papa, come figura, non ha uno stipendio vero e proprio: il ruolo implica un voto di povertà implicito, rafforzato durante il pontificato di Francesco, che ha abolito ogni tipo di indennità personale.Nonostante il Vaticano sia sede di una delle istituzioni più ricche in termini patrimoniali, le sue finanze sono da anni in profonda crisi. I bilanci chiudono costantemente in rosso. 🔗Leggi su Thesocialpost.it