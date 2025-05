Ma è una vergogna Amici 24 la decisione choc su Nicolò e scoppia subito il caso

La decisione choc riguardo l'eliminazione del cantante Nicolò da Amici 24 ha scatenato un'ondata di polemiche. Arrivato in semifinale, il suo sogno di arrivare all'ultima puntata è stato bruscamente interrotto, scatenando una rivolta sui social da parte dei fan, delusi e furiosi per il trattamento riservato all'ex allievo del talent show di Canale 5.

L’eliminazione del cantante Nicolò ha fatto scalpore ad Amici 24. Proprio in semifinale è stato interrotto il suo percorso, che sembrava proiettarlo verso l’ultima puntata del talent show di Canale 5. Ma ora una nuova rivolta è esplosa sui social, dopo che i fan dell’ex allievo hanno fatto una scoperta molto brutta.E la protesta sta dilagando in maniera notevole, con i sostenitori di Nicolò che si stanno scagliando contro Amici 24 e dunque la produzione. A proposito del cantante, nel daytime del 12 maggio si è potuto assistere ai suoi saluti ai compagni e Filippucci ha chiesto a TrigNO di fare una canzone insieme quando finirà la trasmissione.Leggi anche: “Trigno, devo dirti una cosa”. Nicolò torna ad Amici 24, si avvicina a lui e il pubblico in delirioAmici 24, continua la protesta dopo l’eliminazione di Nicolò: la scoperta chocOvviamente i telespettatori di Amici 24 hanno scritto tantissimi commenti online in favore di Nicolò. 🔗Leggi su Caffeinamagazine.it