Ma chi è la misteriosa moglie di Gabry Ponte e mamma della figlia Alice?

Ma chi è la misteriosa moglie di Gabry Ponte, il celebre DJ e papà della piccola Alice? Dopo aver affrontato una difficile operazione al cuore, Gabry ha scelto di condividere momenti speciali della sua vita con i fan, rivelando solo frammenti della sua vita intima e della sua dolce compagna. Scopriamo insieme di più su di loro.

GabryPonte, 50 anni e aveva dovuto affrontare, qualche anno fa, una difficile operazione al cuore. Il risultato, fortunatamente, era stato positivo e il famoso DJ aveva deciso di condividere questo percorso importante con i suoi follower ed i suoi fan. Decisamente della vita intima di GabryPonte non sappiamo molto. I suoi post riguardante la malattia e la ripresa dopo l’intervento, infatti, sono tra i pochi che il famoso DJ ha mai condiviso riguardo la sua vita privata.Riguardo i suoi rapporti sentimentali, per ora, non sappiamo veramente quasi nulla: neanche sapevamo che stesse frequentando qualcuno ed ora. diventerà papà!Sui suoi social compaiono spesso (anche se non spessissimo) i tre nipoti e la sorella, ai quali GabryPonte è evidentemente molto legato.La sfera sentimentale è una sorta di mistero. 🔗Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Ma chi è la “misteriosa” moglie di Gabry Ponte e mamma della figlia Alice?

Cosa riportano altre fonti

Chi è Gabry Ponte? Età, altezza, moglie e Instagram - Nome e Cognome : Gabriele “Gabry” Ponte Data di nascita: 20 aprile 1973 Luogo di nascita: Torino Età : 52 anni Altezza: 180 cm circa Segno zodiacale : Ariete Professione: deejay, produttore ... 🔗novella2000.it

Gabry Ponte all'Erovision 2025, chi è il dj che gareggia per San Marino: età, dove vive, i figli, la malattia, la carriera e il successo social - "Tutta l'Italia" è stata prima la canzone ufficiale di Sanremo 2025, poi quella che ha vinto Sanmarino Song Contest. Gabry Ponte è pronto adesso a fare ballare ... 🔗msn.com

Gabry Ponte a San Siro: una prima volta sold out - Gabry Ponte segna un sold out storico. Il dj italiano, che a breve competerà all'Eurovision Song Contest, si esibirà per la prima volta allo stadio di San Siro, e lo farà proprio in grande ... 🔗milanotoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Revell presenta i suoi 3D Puzzle

BASTA UN PO? DI FANTASIA PER TORNARE A VIAGGIARE? proprio nei momenti pi? difficili che si trovano le soluzioni pi? creative e divertenti.