Pragmatismo e innovazione possono offrire soluzioni ai crescenti costi della metropolitana. Un partenariato tra cittadini e ATM è un'opportunità per raccogliere fondi indispensabili, valutare alternative come il potenziamento ferroviario e riconsiderare la rete di fermate. Con un approccio collaborativo, è possibile affrontare le sfide del trasporto pubblico in modo efficace e sostenibile.

"Perché non pensare a un partenariatocittadini-Atm per raccogliere fondi utili agli extracosti della metropolitana, tagliare le fermate o valutare soluzioni alternative come il potenziamento del sistema ferroviario? Ci vuole del sano pragmatismo per sbloccare questa situazione". È con lucidità e coscienza civica che l’ambientalista Stefano Mauri – uno dei “padri custodi” dell’area verde del Montagnone a San Fruttuoso e socio del Gruppo naturalistico della Brianza – riflette sui modi con i quali si può dare una svolta alla situazione e fare fronte a quei 589 milioni di extracosti introvabili. Ci tiene a far sapere che c’era anche lui, il 29 novembre del 2018 nel Salone d’Onore della Villa Reale di Monza, quando si celebrava la presentazione del progetto di prolungamento della M5 verso Monza. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - M5, un partenariato cittadini-Atm: "Risorse per coprire gli extracosti"

