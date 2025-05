M S Severino deiezioni canine non raccolte | controlli della polizia municipale

Mercato S. Severino si mobilita contro l'inciviltà delle deiezioni canine non raccolte. Il sindaco Antonio Somma lancia una campagna di sensibilizzazione, affiancata da rigidi controlli della polizia municipale. L'obiettivo è garantire la pulizia di marciapiedi, parchi gioco e spazi pubblici, per una comunità più civile e rispettosa dell'ambiente.

M.S. Severino – Al bando gli incivili.Nella lotta senza quartiere contro le deiezionicanine non raccolte – su marciapiedi, spazi pubblici, parchi gioco e strade pedonali – s’inseriscono la nuova Campagna di sensibilizzazione avviata dal Sindaco di Mercato S. Severino, Antonio Somma, ed i controlli mirati predisposti dal Comandante dellapoliziamunicipale, Giancarlo Troiano.«Il nostro è un nuovo appello al buon senso, alla responsabilità, al dialogo: non vogliamo che tutto si riduca ad una caccia all’incivile, ma è fondamentale che ci sia una presa di coscienza da parte di chi continua ad avere atteggiamenti irrispettosi – sottolinea il Sindaco – Ribadiamo e rilanciamo in maniera educata un concetto semplice qual è il senso civico nel raccogliere le deiezioni dei propri cani, ma l’invito gentile fa il paio con i controlli a tappeto in cui sono impegnati i nostri Agenti dellapoliziamunicipale e chi verrà colto in flagrante sarà duramente sanzionato. 🔗Leggi su Zon.it