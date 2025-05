Lutto a Battipaglia è morto don Fernando Lupo | domani i funerali

Lutto a Battipaglia per la scomparsa di don Fernando Lupo, storica guida spirituale della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù. Dopo oltre cinquant'anni di servizio, il sacerdote è venuto a mancare. I funerali si svolgeranno domani, onorando una figura che ha segnato profondamente la comunità e la sua storia.

Si è spento a Battipaglia don FernandoLupo, guida spirituale per oltre mezzo secolo della parrocchia di Santa Teresa del Bambino Gesù. Aveva iniziato il suo ministero nel 1969, subito dopo i moti del 9 aprile, quando Battipaglia contava una sola parrocchia.La storiaDon Fernando celebrò. 🔗Leggi su Salernotoday.it © Salernotoday.it - Lutto a Battipaglia, è morto don Fernando Lupo: domani i funerali

