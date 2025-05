Lupo il Parlamento Ue vota per declassarlo | non sarà più rigorosamente protetto

Il Parlamento europeo ha votato il 12 maggio per declassare il lupo, spostandolo dall'Allegato IV all'Allegato V della Direttiva Habitat. Questa decisione, sostenuta dalla presidente Ursula von der Leyen, segna un cambiamento significativo nella protezione di questa specie, che non sarà più rigorosamente tutelata, sollevando preoccupazioni tra ambientalisti e sostenitori della biodiversità.

Il Parlamento europeo ha ufficialmente approvato, lunedì 12 maggio, il declassamento del Lupo, spostandolo dall'Allegato IV (protezione rigorosa) all'Allegato V della Direttiva Habitat. Una decisione, che conferma la proposta della Commissione Europea, fortemente voluta dalla presidente Ursula.

