Lupa strangolata con un cavo d’acciaio a Giuncano di Terni | Crimine che grida vendetta c’è la denuncia

La brutale uccisione di una lupa strangolata con un cavo d'acciaio a Giuncano di Terni ha suscitato profonda indignazione. La Lega Nazionale per la Difesa del Cane denuncia fermamente questo crimine, sottolineando l'importanza di proteggere gli animali e combattere la violenza nei loro confronti. Un atto raccapricciante che chiede giustizia e una riflessione urgente sulla tutela della fauna.

