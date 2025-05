Luogosano a rischio 70 posti | la Regione Campania al lavoro per salvare lo stabilimento ArcelorMittal

La regione Campania è al lavoro per salvare lo stabilimento ArcelorMittal di San Mango Luogosano, minacciato di chiusura entro luglio. Questa situazione metterebbe a rischio 70 posti di lavoro, suscitando grande preoccupazione tra i dipendenti e le istituzioni locali. È fondamentale trovare soluzioni sostenibili per garantire la continuità produttiva e tutelare l’occupazione.

Desta preoccupazione l'approssimarsi del mese di luglio, poiché l'ArcelorMittal ha comunicato per tale scadenza la chiusura dello stabilimento di San Mango Luogosano (Avellino), con il conseguente licenziamento dei suoi 70 addetti.Occorre assolutamente individuare per tempo soluzioni positive.

