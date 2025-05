Luoghi segreti da scoprire tra arte cultura e musica

Scopri i luoghi segreti di Como, dove arte, cultura e musica si intrecciano in un weekend indimenticabile. Durante il festival Bellezza Interiori, alla sua settima edizione, i giardini incantevoli e i luoghi storici inaccessibili si svelano al pubblico il 17 e 18 maggio, offrendo un'esperienza unica tra natura e bellezza.

La bellezza incantevole dei giardini e dei Luoghi storici inaccessibili di Como, Luoghisegreti che eccezionalmente si aprono al pubblico nel week end del festival Bellezza Interiori, alla sua settima edizione, che si svolgerà sabato 17 e domenica 18 maggio.Natura, arte, cultura e musica si alterneranno, legati al tema "Riflessi", scelto per celebrare il cinquantesimo anniversario del gemellaggio tra Como e la città giapponese di Tokamachi.In programma ci sono oltre 30 eventi in 20 cortili e giardini privati nel centro storico di Como, che spaziano dalla musica dal vivo a performance teatrali, da laboratori creativi a degustazioni di prodotti tipici, fino a pratiche di yoga, un trekking notturno, e quattro mostre. Sei i nuovi partecipanti: il Settecentesco Palazzo della Rienza, che sabato 17 maggio alle 13. 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Luoghi segreti da scoprire tra arte, cultura e musica

