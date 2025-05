luoghi di speranza in mostra opere sul giubileo

Sabato 10 maggio alle 16, il Palazzo Abbaziale di Nonantola ospiterà la mostra "Luoghi di speranza - dal medioevo al contemporaneo, arte per il giubileo". Promossa dall’Ufficio diocesano Beni culturali ecclesiastici, l'esposizione celebra la connessione tra arte e spiritualità attraverso opere che raccontano il tema del giubileo nel corso dei secoli.

Sabato 10 maggio alle 16, nella Sala Verde del Palazzo Abbaziale di Nonantola (in piazza Caduti Partigiani) si terrà l’inaugurazione della mostra dal titolo "Luoghi di Speranza - dal medioevo al contemporaneo, arte per il Giubileo" promossa dall’Ufficio diocesano Beni culturali ecclesiastici in collaborazione con l’Istituto Venturi e finanziato da Fondazione di Modena e dai fondi 8x1000 della Conferenza episcopale italiana (Cei). Dopo i saluti di mons. Giuliano Gazzetti, vicario generale dell’arcidiocesi di Modena-Nonantola, Luigi Paolino, preside dell’IIS Adolfo Venturi e Silvia Menabue, consigliera di Fondazione di Modena, seguiranno gli interventi di Simona Roversi, direttrice dell’Ufficio diocesano Beni culturali ecclesiastici di Modena-Nonantola, Don Federico Manicardi, collaboratore dell’Ufficio diocesano Beni culturali ecclesiastici di Modena-Nonantola, Valentina Maiocco, Paola Macchi e Lucia Manfredini, docenti dell’IIS Venturi. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it