L’unità dei media americani contro le minacce di Trump

L'unità dei media americani si trova di fronte a una sfida cruciale: come rispondere alle minacce di Trump. Con il clima politico sempre più teso, la domanda è: quale strategia adottare per mantenere l'integrità informativa e contrastare la disinformazione, mentre le nubi della crisi si addensano?

La grande domanda che incombe sui media statunitensi in questo momento è: cosa dovrebbero fare mentre si addensano le nubi della tempesta Trump? Il presidente ha espresso chiaramente la sua.

Elezioni USA: Trump afferma che non gli dispiacerebbe se sparassero ai media

Durante un comizio in Pennsylvania, l'ex presidente degli Stati Uniti e candidato repubblicano alla Casa Bianca, Donald Trump, ha dichiarato che non gli "importerebbe" se qualcuno sparasse nell'area riservata alla stampa presente all'evento.