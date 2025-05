l unione fa il turismo due sponde un solo lago patto con valmadrera

L'unione fa il turismo: i sindaci di Lecco e Valmadrera, Mauro Gattinoni e Cesare Colombo, uniscono le forze per valorizzare il lago e attirare visitatori. Insieme, con i loro assessori, intraprendono un percorso condiviso per promuovere il territorio, consolidando un legame che supera le differenze e celebra la bellezza delle due sponde.

Due sponde, un sololago. I sindaci di Lecco e di Valmadrera navigano insieme, sulla stessa barca e lungo la medesima rotta, perché L'unione fa la forza. Destinazione: il turismo. I sindaci di Lecco Mauro Gattinoni e di Valmadrera Cesare Colombo, con i loro assessori Giovanni Cattaneo e Raffaela Brioni hanno firmato un protocollo d'intesa per lo sviluppo congiunto di strategie e interventi in ambito turistico, insieme a Veronica Milani dell'impresa sociale Il Girasole e Fabrizio Pozzoli per Leccoturism. L'accordo è stato siglato in mezzo al lago, durante una mini-crociera a bordo di una delle imbarcazioni di Lecco Boats, nuovo servizio di navigazione turistica."Il protocollo siglato con gli amministratori locali di Valmadrera punta a sviluppare la collaborazione per crescere insieme in ambito turistico – spiega Giovanni Cattaneo, assessore all'Attrattività territoriale del Comune di Lecco –.