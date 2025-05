lulù selassié la sorella jessica rompe il silenzio

Lulù Selassié, protagonista del gossip italiano, torna al centro dell'attenzione dopo la denuncia per stalking di Manuel Bortuzzo. Cinque mesi dopo, la sorella Jessica decide di rompere il silenzio, condividendo un'intervista intensa in cui rivela le difficoltà affrontate, il senso di isolamento e le profonde ripercussioni di questa esperienza sulla loro vita.

Personaggi Tv. Cinque mesi dopo l'esplosione mediatica della denuncia per stalking presentata da Manuel Bortuzzo contro LulùSelassié, la sorellaJessicarompe il silenzio. In un'intervista intensa, la principessa etiope racconta i mesi vissuti nell'ombra, tra disagi tecnici, isolamento e ripercussioni professionali. Una testimonianza inedita che solleva domande importanti e offre un'altra prospettiva su una vicenda che continua a far discutere. LulùSelassié, la sorellaJessicarompe il silenzio A riportare al centro dell'attenzione il caso Bortuzzo-Selassié è l'intervista rilasciata da JessicaSelassié nel podcast Seconda Vita di Gabriele Parpiglia.