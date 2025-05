l ultimo regalo di michela un espianto multiorgano dopo la morte improvvisa

Pistoia, 13 maggio 2025 – L’ultimo gesto di amore di Michela si compie attraverso un espianto multiorgano, dopo la sua morte improvvisa. La tessera Aido, invecchiata ma riconoscibile, riporta la data del 1993, un simbolo di speranza che racconta una storia di altruismo e vita, suggellando un legame eterno tra chi riceve e chi dona.

Pistoia, 13 maggio 2025 – La tessera che esce dal portafogli è così vecchia da essere tutta stropicciata, quasi illeggibile. L’intestazione però, quella la si riconosce, insieme alla data: Aido, Associazione italiana per la donazione di organi, 1993. Trentadue anni fa, quando ancora di questo si parlava poco o niente, l’intenzione era già chiara per Paolo Gargini e Michela Scarmana, marito e moglie: qualsiasi cosa fosse accaduta loro da doverne causare la morte, i loro organi per quanto possibile sarebbero diventati speranza di vita per qualcun altro. Ventuno aprile 2025, la vita di ogni giorno prosegue come sempre. Paolo e Michela, che oggi hanno 76 e 72 anni, sono tornati da poco da un viaggio in Egitto. “Bellissimo, con nostra nipote”. Michela indossa il grembiule, è a casa in cucina. 🔗Leggi su Lanazione.it