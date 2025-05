L’ultima mossa del Garante privacy per bloccare DeepSeek è una discutibile lettera ai provider

Il Garante della privacy compie un nuovo passo contro Deepseek, inviando una lettera ai provider dopo l'assenza di riscontri sul blocco del trattamento dei dati personali. Questo "invito" solleva interrogativi su cosa possa comportare, lasciando aperti dubbi riguardo le reali intenzioni e le azioni future in materia di protezione dei dati.

Rimasto senza riscontro il provvedimento che lo scorso gennaio aveva disposto il blocco del trattamento dei dati personali italiani da parte di DeepSeek, il Garante torna alla carica con un “invito” assumere “ogni determinazione di competenza”. Qualsiasi cosa voglia dire 🔗Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’ultima mossa del Garante privacy per bloccare DeepSeek è una discutibile lettera ai provider

