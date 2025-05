Luk3 piazza un like a commento contro alcuni ex compagni di Amici FOTO

Luk3 torna al centro dell’attenzione per una mossa social che ha scatenato il web: ha messo un like a un commento critico nei confronti di alcuni ex compagni di "Amici". Scopriamo insieme i dettagli di questa controversa interazione e le reazioni del pubblico. L'articolo proviene da Novella 2000.

La mossa social di Luk3 che non è sfuggita al webL'articolo Luk3piazza un like a commentocontroalcuni ex compagni di Amici (FOTO) proviene da Novella 2000. 🔗Leggi su Novella2000.it © Novella2000.it - Luk3 piazza un like a commento contro alcuni ex compagni di Amici (FOTO)

