Luk3 contro alcuni ex compagni di Amici? Il gesto che scatena il web

Luk3, ex concorrente di Amici 24, torna a far discutere il web dopo aver interagito con un commento controverso. Sostenuto da Lorella Cuccarini, il giovane artista ha suscitato reazioni forti con un semplice "mi piace", riaccendendo l'attenzione sulla sua figura e sulle dinamiche con gli ex compagni. Cosa è successo? Scopriamolo insieme.

Luk3, ex concorrente della ventiquattresima edizione di Amici, continua a far parlare di sé anche fuori dalla scuola. Il giovane artista, sostenuto nel programma da Lorella Cuccarini, ha attirato l'attenzione con un semplice "mi piace" a un commento che ha infiammato i social.Amici: Luk3 e il video con Jacopo SolDi recente Luk3 ha pubblicato su TikTok una clip in cui canta il suo singolo "Bianca-Prada", accompagnato alla chitarra da Jacopo Sol, altro ex allievo eliminato dal talent. Il video ha raccolto moltissimi commenti positivi, ma uno in particolare ha generato un vero e proprio dibattito tra gli utenti: "C'è chi è ancora dentro e chi è fuori e fa più stream di tutti".