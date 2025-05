Luiss Nando Pagnoncelli presidente della School of government

Il Consiglio di Amministrazione della Luiss ha ufficializzato la nomina di Nando Pagnoncelli a Presidente della Luiss School of Government. Con la sua esperienza e competenza, Pagnoncelli guiderà la scuola post-laurea, impegnata a fornire una formazione d'eccellenza sui processi politici e nelle scienze sociali, contribuendo alla crescita e all'innovazione dell'Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione della Libera Università Internazionale degli Studi Sociali, presieduto da Giorgio Fossa, ha nominato oggi NandoPagnoncellipresidentedellaLuissSchool of government, la Scuola post-laurea dell’Ateneo che offre una formazione d’eccellenza in materia di processi politici e decision-making, sia nel settore pubblico sia nel privato. Pagnoncelli, tra i principali esperti in opinione pubblica a livello nazionale, è presidente di Ipsos Italia, istituto leader nelle ricerche di mercato, presente in 90 Paesi. Nel corso della sua carriera, ha diretto o supervisionato oltre 2.500 sondaggi pubblicati dai media, più di 1.800 ricerche elettorali e di citizen satisfaction in singoli comuni, province o regioni e oltre 500 sulla reputazione di aziende nazionali e internazionali. 🔗Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Luiss, Nando Pagnoncelli presidente della School of government

