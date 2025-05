Luis Henrique Inter Marotta prova a chiudere | ecco quanti milioni ha offerto il Marsiglia…

Beppe Marotta accelera per chiudere l'affare Luis Henrique all'Inter, mentre il Marsiglia offre una cifra significativa. La situazione si fa intensa nel calciomercato, con il club nerazzurro pronto a rispondere. Inoltre, l'attesa per il Mondiale per Club aumenta l'emozione per i tifosi interisti.

LuisHenriqueInter, Beppe Marotta ora accelera e prova a chiudere il colpo di calciomercato eccoquantimilioni ha offerto, e il Marsiglia.«Non serve andare troppo avanti nel tempo perché una vetrina importante sarà già quella del Mondiale per Club, dove i tifosi Interisti potranno vedere all’opera anche il croato Sucic, bloccato in anticipo nei mesi scorsi». Esordisce così Il Corriere dello Sport questa mattina facendo il punto sul calciomercato Inter. Eppure, il neo colpo Sucic potrebbe non essere l’unico nuovo arrivato in casa dei nerazzurri. Oltre a valutare in chiave futura anche il rientrante Valentin Carboni, reduce da un grave infortunio al ginocchio, in vista del torneo in programma negli Usa potrebbe stringersi il cerchio anche per LuisHenrique spiega il giornale. Di chi si tratta? Semplice, dell’esterno del Marsiglia individuato che Beppe Marotta e i suoi collaboratori avrebbero individuato come alternativa a Dumfries sulla destra. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique Inter, Marotta prova a chiudere: ecco quanti milioni ha offerto, il Marsiglia…

Approfondimenti da altre fonti

Mercato Inter, Marotta accelera: è lui l’obiettivo numero uno! - Beppe Marotta intensifica i contatti per arrivare al giovane talento: l’affare sta prendendo il decollo. L’Inter ha puntato tutto su di lui. 🔗spaziointer.it

Luis Henrique-Inter, Marotta si attiva. 2 rivali e una priorità da acquisire! - LA SITUAZIONE – Per arrivare a Luis Henrique, l’Inter è in costante contatto con il Marsiglia ... un ruolo primario viene ad essere svolto dal Presidente dei meneghini Giuseppe Marotta, il quale ha ... 🔗inter-news.it

Champions sì, Champions no: questa operazione s’ha da fare | Marotta, via libera Inter: affare fatto - Non solo Luiz Henrique, ai dettagli un’altra operazione per l’Inter che verrà, a prescindere se arriverà la Champions League o meno. 🔗calcioinpillole.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Dove vedere in TV e in streaming Inter-Shakhtar, Ajax-Atalanta non va in chiaro

Stasera Mercoledì 9 dicembre 2020, partite di calcio in televisione. L'ultima giornata della fase a gironi di Champions League 2020/2021 darà verdetti molto importanti per le squadre italiane.