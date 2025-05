Luis Henrique Inter il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club

Luis Henrique è al centro delle attenzioni dell'Inter, che punta a chiudere la trattativa in vista del Mondiale per Club. Secondo il Corriere dello Sport, il club vuole accelerare i tempi per assicurarsi il calciatore. Scopriamo insieme i dettagli del piano di mercato dell'Inter per il futuro.

LuisHenriqueInter, il tempostringe! Il Clubvuolechiudere per il Mondiale per Club. I dettagli del CorSportCosi l’edizione odierna del Corriere dello Sport sui prossimi piani per il calciomercato Inter:LE ULTIME- «Non serve andare troppo avanti nel tempo perché una vetrina importante sarà già quella del Mondiale per Club, dove i tifosi Interisti potranno vedere all’opera anche il croato Sucic, bloccato in anticipo nei mesi scorsi.Oltre a valutare in chiave futura anche il rientrante Valentin Carboni, reduce da un grave infortunio al ginocchio, in vista del torneo in programma negli Usa potrebbe stringersi il cerchio anche per LuisHenrique, esterno del Marsiglia individuato come alternativa a Dumfries sulla destra. L’ultima offerta dell’Inter ai francesi è di 25 milioni. Se invece i nomi che circolano per un rinforzo in difesa sono quelli dei vari De WInter, Solet, Beukema e Lucumi, a centrocampo si profila un testa a testa tra Ricci e Frendrup in vista della probabile partenza di Asllani. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Luis Henrique Inter, il tempo stringe! Il club vuole chiudere per il Mondiale per Club

