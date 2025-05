Lugo 1982 trionfa ai rigori contro Junior Cervia nel Trofeo Franco Vitali

Nel 1982, la squadra di Lugo conquista il Trofeo Franco Vitali in una finale emozionante contro il Junior Cervia. Dopo un'intensa partita, il punteggio finale di 6-4 ai rigori celebra il trionfo di Lugo, che grazie a un'ottima prestazione dei suoi giocatori, riesce a superare la pressione e a portare a casa il prestigioso trofeo.

Lugo1982 6 JuniorCervia 4 (dopo i calci di rigore)Lugo1982: Morara, P. Montanari (4 st Guerrini), Cortesi (19' st Callini), Ricci Frabattista, Mazzotti, F. Villa, G.M. Rossi (8' st Popa), Capozza (29' st Scicchitano), B. Montanari, F. Rossi (13' st D. Villa), Pupi. A disp. Brancaleoni, Gordini, Bandini, G. Montanari. All. Baldissarri.JuniorCervia: Venturini, Pepe, Gesuè (14' st T. Castorri), Santoro (27' st Balducci), Menghi, Banila, Bravaccini, Romagnoli (32' st Iorio), Valdifiori (14' pts Cosenza), Fantini (14' st Quadrelli), De Pace. A disp. Andrini, N. Rossi, Martorana, D. Castorri. All. Mengozzi.Arbitro: Montalti di Ravenna.Reti: 3' pt rig. Menghi (JC), 15' pt B. Montanari, 10' st De Pace (JC), 39' st Ricci Frabattista.Note. Ammoniti: ammonito Cortesi, Montanari B., Scicchitano, De Pace.

