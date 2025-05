L’Ue torna a premere sul Mes tutti contro Giorgetti

L'Unione Europea torna a sollecitare l'Italia sulla questione del Meccanismo europeo di stabilità (Mes), con pressioni indirizzate verso il Ministro Giorgetti, che rimane fermo nella sua opposizione. Nonostante la bocciatura da parte del Parlamento italiano, la discussione riemerge, evidenziando le tensioni tra istituzioni europee e governo nazionale.

Puntuale come un orologio torna la polemica sul Mes: l'Italia non l'ha ancora ratificato, Giorgetti non ha la minima intenzione di farlo, anche in ossequio a una pronuncia del Parlamento italiano che l'ha bocciata, ma L'Uetorna a spingere e a far pressioni. Il commissario Ue agli affari economici, Valdis Dombroviskis, lo ha detto a .

Lo spiega un alto funzionario Ue Il tema della mancata ratifica italiana del trattato che riforma il Meccanismo Europeo di Stabilità tornerà sul tavolo nella riunione del consiglio dei governatori del Mes che si riunirà a Lussemburgo, in occasione dell'Eurogruppo di giovedì prossimo.