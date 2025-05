Lucio Corsi sul palco con l' armonica | rivoluzione all' Eurovision

Lucio Corsi sta per rivoluzionare l'Eurovision 2025, portando la sua armonica sul palco di Basilea. Fuori gara nella prima semifinale del 13 maggio, il cantautore toscano, secondo a Sanremo con "Volevo essere un duro", rappresenta un'italianità audace e innovativa dopo la rinuncia del vincitore Olly. L'attesa è alle stelle!

Basilea si prepara ad accogliere LucioCorsi, fuori gara nella prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025 in programma il 13 maggio. Il cantautore toscano, secondo classificato a Sanremo con "Volevo essere un duro" (brano scelto per rappresentare l'Italia dopo la rinuncia del vincitore Olly, impegnato con il suo tour - ironia della sorte, proprio il 13 in concerto all'Atlantico di Roma), promette di non deludere le aspettative. E le premesse per uno spettacolo memorabile ci sono tutte. Corsi, infatti, ha introdotto un elemento di novità che ha già attirato l'attenzione: l'armonica. Nonostante il regolamento dell'Ebu vieti l'utilizzo di strumenti musicali dal vivo, Corsi è riuscito ad aggirare l'ostacolo utilizzando durante le prove l'armonica nella sua performance al posto dell'assolo di chitarra. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Lucio Corsi sul palco con l'armonica: rivoluzione all'Eurovision

