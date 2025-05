Lucio Corsi porta all’Eurovision un pezzo di Toy Story

...melodie evocative e testi surreali, che trasportano l’ascoltatore in un universo evocativo. Con il suo brano ispirato a "Toy Story", Lucio Corsi porta un tocco di magia e nostalgia all'Eurovision, dimostrando come l'immaginazione possa diventare un ponte tra culture e generazioni, rendendolo un autore unico nel panorama musicale contemporaneo.

Mentre l’Europa si accende per l’Eurovision Song Contest, tra i nomi che continuano a popolare l’immaginario musicale italiano c’è quello di LucioCorsi, outsider gentile che ha fatto della fantasia una cifra stilistica. Toscano classe 1993, Corsi è un cantautore visionario, capace di mischiare glam rock, surrealismo rurale e un’estetica che sembra uscita da una favola illustrata. È proprio un cartone animato della Pixar a essere stato, più volte, fonte di ispirazione per lui, e chissà che non possa fare capolino anche sul palcoscenico di Basilea.La scritta «Andy» sotto lo stivale a Sanremo 2025Il look della finale scelto dal cantautore non è passato inosservato, soprattutto per un dettaglio. Sotto lo stivaletto sinistro di LucioCorsi, sulla suola, era visibile la scritta «Andy», un omaggio a Toy Story. 🔗Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Lucio Corsi porta all’Eurovision un pezzo di «Toy Story»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Lucio Corsi può ribaltare l’Eurovision 2025? Ecco quando si esibisce (getty images) - Lucio Corsi in scena alla prima semifinale dell’Eurovision 2025: orari, esibizione, come vederlo in tv e streaming, le sue possibilità secondo i ... 🔗alfemminile.com

Eurovision, per la prima semifinale Lucio Corsi e tanta Italia - La gara entra nel vivo con la prima semifinale, in onda in diretta da Basilea dalle 21.00 su Rai 2 e anteprima dalle 20.15. 🔗ansa.it

Eurovision 2025, quando cantano Lucio Corsi e Gabry Ponte: perché l'Italia è già in finale, i conduttori, come votare e gli orari - Tutto pronto per la 69ª edizione dell’Eurovision Song Contest, il più grande evento musicale non sportivo al mondo, in onda da oggi, martedì 13 a sabato 17 maggio dalla ... 🔗leggo.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sanremo 2025, Lucio Corsi debutta tra i big: “Era il momento giusto per provarci”

Lucio Corsi, cantautore toscano classe 1993, farà il suo debutto al Festival di Sanremo 2025 tra i 30 big con il brano Volevo essere un duro.