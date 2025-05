Lucio Corsi incontra l’Eurovision 2025 a Basilea | armonica look audace e semifinale in diretta

Nel cuore di Basilea, l'Eurovision Song Contest 2025 si prepara a brillare con Lucio Corsi, il cantautore toscano che ha incantato il pubblico di Sanremo. Con un look audace e la sua armonica in mano, Corsi porterà la sua musica sul palco della prima semifinale, promettendo emozioni indimenticabili.

