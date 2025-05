Lucio Corsi emoziona l’Eurovision l’esibizione fuori gara con il divieto aggirato | così ha beffato la regola contro gli strumenti dal vivo

Lucio Corsi ha emozionato l'Eurovision 2025 con un'esibizione indimenticabile, aggirando il divieto sugli strumenti dal vivo. Presentandosi nello stesso look di Sanremo, ha presentato il suo brano "Volevo essere un duro", conquistando il pubblico europeo grazie a uno spettacolo unico e coinvolgente, nonostante fosse fuori gara per la finale.

Come promesso, LucioCorsi si è esibito all'Eurovision 2025 con lo stessolook scelto per il Festival di Sanremo. fuorigara perché già qualificato per la finale, l'artista toscano ha fatto scoprire il suo Volevo essere un duro al pubblico europeo, che ha seguito la sua esibizione anche grazie ai sottotitoli in inglese. E la sua esibizione sembra aver raccolto un buon gradimento da parte del pubblico a Basilea.LucioCorsi ha introdotto un elemento nuovo sul palco, al limite del regolamento dell'Ebu che vieta l'uso di strumenti musical dal vivo. Lui è riuscito ad aggirare la regola, così come aveva già mostrato durante le prove. Il regolamento vieta strumenti collegati a un amplificatore. Non era quindi il caso della sua armonica a bocca.