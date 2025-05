Lucio Corsi emoziona l’Eurovision l’esibizione fuori gara con il divieto aggirato | così ha beffato la regola contro gli strumenti dal vivo – Il video

Lucio Corsi ha emozionato l'Eurovision 2025 con un'esibizione indimenticabile, aggirando il divieto degli strumenti dal vivo. Già qualificato per la finale, l'artista toscano ha riproposto il suo iconico look di Sanremo, presentando il brano "Volevo essere un duro" a un pubblico europeo entusiasta. Scopri di più sulla sua straordinaria performance e il video che ha fatto il giro del web.

Come promesso, LucioCorsi si è esibito all’Eurovision 2025 con lo stesso look scelto per il Festival di Sanremo. fuorigara perché già qualificato per la finale, l’artista toscano ha fatto scoprire il suo Volevo essere un duro al pubblico europeo, che ha seguito la sua esibizione anche grazie ai sottotitoli in inglese. E la sua esibizione sembra aver raccolto un buon gradimento da parte del pubblico a Basilea.LucioCorsi e il divieto degli strumenti dal vivo all’EurovisionLucioCorsi ha introdotto un elemento nuovo sul palco, al limite del regolamento dell’Ebu che vieta l’uso di strumenti musical dal vivo. Lui è riuscito ad aggirare la regola, così come aveva già mostrato durante le prove. Il regolamento vieta strumenti collegati a un amplificatore. Non era quindi il caso della sua armonica a bocca. 🔗Leggi su Open.online

