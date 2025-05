Lucio Corsi canta Volevo essere un duro per l’Italia all’Eurovision 2025 con i sottotitoli in inglese

Lucio Corsi ha entusiasmato il pubblico all'Eurovision Song Contest 2025 con la sua performance di "Volevo essere un duro". Unica esibizione dotata di sottotitoli in inglese, richiesti dallo stesso artista per trasmettere appieno il significato del brano. Scopri di più su questa serata indimenticabile, che si è tenuta il 13 maggio.

