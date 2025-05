Lucio Corsi all’Eurovision 2025 | prove a Basilea sfilata e anteprime su Rai2 e Rai1

Lucio Corsi, il talentuoso cantautore di 31 anni, si prepara a conquistare l'Eurovision Song Contest 2025 con prove emozionanti a Basilea. Tra anticipazioni su Rai2 e Rai1, il suo viaggio musicale si arricchisce di momenti significativi condivisi con il compagno Tommaso Ottomano, creando grande attesa tra i fan.

Durante una settimana intensa di attività social, il 31enne cantautore LucioCorsi ha saputo creare grande attesa per la sua partecipazione all'Eurovision Song Contest 2025. Le immagini diffuse mostrano momenti significativi: le prove alla St. Jakobshall di Basilea con il compagno Tommaso Ottomano in un'atmosfera che ricordava il vivace clima di Sanremo, un incontro con .

