lucetta scaraffia presenta dio non è così otto mistiche laiche del novecento

Arezzo, 13 maggio 2025 – Ottomistichelaiche che hanno cercato il divino fuori dalla cornice strettamente religiosa, donne libere e coraggiose che vogliono andare oltre l'idea di Dio che viene loro proposta. Sono queste le protagoniste di "Dio non è così. Ottomistichelaiche del Novecento" (Bompiani), ultimo lavoro della storica e giornalista LucettaScaraffia che sarà presentato dall'autrice giovedì 15 maggio alle 17.30 presso CaMu - Casa della Musica di Arezzo (Palazzo della Fraternita dei Laici, Piazza Grande, Arezzo). "Dio non è così, ne sono sicura, e quindi lo cerco per conto mio," dice la poetessa Catherine Pozzi, e come lei la pensano la medica Adrienne von Speyr, la scrittrice Banine, la teologa Élisabeth Behr Sigel, la medievalista Romana Guarnieri, la filosofa Simone Weil e la fondatrice del Movimento dei focolari Chiara Lubich.