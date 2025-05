Luca Goretti e Giacinto Ottaviani nuove nomine ai vertici della Difesa

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto, ha annunciato importanti nomine ai vertici della Difesa. Il generale di Squadra AereaAntonio Conserva è stato designato nuovo capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, subentrando a Luca Goretti. “Esprimo le mie più vive congratulazioni al generale Conserva...", ha dichiarato Crosetto.

Il consiglio dei ministri nomina, su proposta del ministro dellaDifesa Guido Crosetto, il generale di Squadra Aerea Antonio Conserva capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Subentra al generale di Squadra Aerea LucaGoretti.“Esprimo le mie più vive congratulazioni al generale Conserva, al quale auguro buon lavoro. Uomo delle istituzioni, con un profilo umano e professionale di altissimo livello, sono certo che guiderà, con dedizione e impegno, l’Arma Azzurra verso nuovi traguardi. Sempre più avanti e più in alto. Sempre “con valore verso le stelle”, per il bene e la sicurezza del Paese. Rivolgo il mio grazie al generale Goretti per il prezioso servizio che rende alla sua amata Aeronautica Militare e al Paese”, dichiara il ministro Crosetto.Contestualmente, viene nominato l’ammiraglio di Squadra GiacintoOttaviani direttore nazionale degli Armamenti. 🔗Leggi su Ildenaro.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Luca Goretti e Giacinto Ottaviani, nuove nomine ai vertici della Difesa - Il consiglio dei ministri nomina, su proposta del ministro della Difesa Guido Crosetto, il generale di Squadra Aerea Antonio Conserva capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare. Subentra al ... 🔗ildenaro.it

Difesa: il generale Conserva nuovo CSM dell’Aeronautica; l’ammiraglio Ottaviani alla DNA - che prende il posto di Luca Goretti. L’ammiraglio Giacinto Ottaviani sarà invece il nuovo responsabile della Direzione Nazionale Armamenti. Il giro di nomine si concluderà la prossima settimana con ... 🔗sassate.it

Giacinto Ottaviani nuovo direttore nazionale degli armamenti. Le foto - Alla guida della Direzione nazionale degli armamenti arriva l’ammiraglio Giacinto Ottaviani, che lascerà il posto di sottocapo di Stato maggiore della Difesa. Lo ha deciso il Consiglio dei ... 🔗formiche.net

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19, Sanit? in Campania allo sbando : De Luca ? responsabile, non ha fatto nulla!

"Per quattro ore un paziente ammalato grave di Covid ? rimasto in attesa al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Vallo della Lucania, trattato in maniera disumana per mancanza di posti letto negli ospedali di Vallo, Agropoli ed Eboli.