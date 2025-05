Lotta Scudetto Sacchi | L’Inter avrà un peso maggiore! Se fossi Inzaghi gestirei in questo modo il finale…

Arrigo Sacchi, leggendario ex allenatore, analizza la corsa scudetto e sottolinea il potere strategico dell'Inter. In un'intervista alla Gazzetta dello Sport, condivide consigli su come Simone Inzaghi dovrebbe affrontare il finale di campionato, mentre riflette su come un esperto come Antonio Conte gestirebbe la situazione. Una prospettiva intrigante sulle dinamiche del titolo.

LottaScudetto, Sacchi: «L’Interavrà un pesomaggiore! Se fossiInzaghigestirei in questomodo il finale.» Le parole dell’ex tecnicoCosi Arrigo Sacchi ai microfoni della Gazzetta dello Sport sul finale di campionato tra Napoli ed Inter:SE FOSSE CONTE, COME GESTIREBBE IL FINALE?– «Non caricherei di eccessive responsabilità l’ambiente. Direi ai ragazzi che, finora, sono stati fenomenali, perché questa è la realtà, mancano solo due passi e poi c’è il traguardo. C’è da sputare l’anima sul campo, e sono convinto che tutti lo faranno»E SE FOSSE Inzaghi?– «Cercherei di gestire il comprensibile entusiasmo. Ma con un’accortezza: la sfida a San Siro contro la Lazio è molto difficile e va preparata come una finale di Champions»peso CHAMPIONS- «Inciderà parecchio, perché una finale di Champions comincia a portare via energie almeno quindici giorni prima. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lotta Scudetto, Sacchi: «L’Inter avrà un peso maggiore! Se fossi Inzaghi gestirei in questo modo il finale…»

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Corsa scudetto riaperta: Inter a un punto dal Napoli a due giornate dalla fine - L'Inter si avvicina al Napoli dopo la vittoria a Torino. Simone Inzaghi punta a vincere le ultime due gare per lo scudetto. 🔗msn.com

Fontolan: "Scudetto al Napoli, l'Inter è scoppiata. Il litigio con Marocchi, quello con Hodgson, la Coppa Uefa..." - Bella intervista della Gazzetta dello Sport a Davide Fontolan, che si ritirò dal calcio giocato così come l'aveva vissuto: a muso duro. "Smetto perché questo ... 🔗msn.com

Perché l'Inter può soffiare lo scudetto al Napoli - La formazione di Simone Inzaghi, grazie alla vittoria con il Torino ed il pari degli azzurri con il Genoa, si è portata a -1 dagli uomini di Antonio Conte ... 🔗today.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Festa scudetto Inter : Il Sottosegretario Sileri è preoccupato

Nessuna zona rossa a Milano avrebbe limitato i tifosi che volevano festeggiare lo scudetto. È il pensiero del Sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri che ha condannato il comportamento di chi si è radunato in piazza Duomo per festeggiare il campionato dell'Inter, molti senza maschera.