Lotta scudetto infortunio per Lobotka | brutte notizie per Conte le condizioni!

Lotta scudetto sempre più intensa, ma il Napoli deve fare i conti con un infortunio pesante: Stanislav Lobotka è fuori gioco nelle ultime giornate di Serie A. Brutte notizie per Antonio Conte e la squadra, pronti a fronteggiare un finale di campionato decisivo, soprattutto nella sfida contro l'Inter. Ecco i dettagli sull'assenza del giocatore.

Lottascudetto, le ultime sull'infortunio di Stanislav Lobotka del Napoli per le ultime giornate di Serie A contro l'Inter. I dettaglibruttenotizie per il Napoli di Antonio Conte a due giornate dalla fine della Serie A. Il club azzurro ha infatti comunicato le condizioni di Stanislav Lobotka dopo la ricaduta dell'infortunio alla caviglia rimediato contro il Genoa. Restano da capire i tempi di recupero, ma lo slovacco è certamente in dubbio per il Parma e per l'ultima giornata di campionato contro il Cagliari. L'Inter può così sperare in un altro passo falso con la speranza di recuperare punti sulla vetta della classifica dopo aver accorciato a -1. Una situazione da considerare anche per l'eventuale spareggio scudetto.REPORT infortunio NAPOLI – «Stanislav Lobotka si è sottoposto, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato un trauma contusivodistorsivo alla caviglia destra.