Lotta scudetto il Napoli crede nel KO dell’Inter con la Lazio? Il retroscena da Castel Volturno

Nelle ultime due giornate di campionato, la lotta scudetto si fa incandescente. Il Napoli guarda con aspettativa al match tra Inter e Lazio, sperando in un passo falso degli avversari. Da Castel Volturno emergono retroscena sulla determinazione dei partenopei, pronti a dare il massimo per conquistare il titolo di campioni d'Italia.

Lottascudetto, il Napolicrede nel KO dell’Inter con la Lazio? Il retroscena da CastelVolturno sulla convinzione dei partenopeiLa Lottascudetto che deciderà la vincitrice della Serie A 2024-25 si deciderà tutta nelle ultime due giornate di campionato. Il Napoli ha ancora due match point da giocarsi, forte del punto di vantaggio che conserva sull’Inter. La squadra di Inzaghi è attesa domenica dal match ostico contro la Lazio: per questo motivo, qualora i nerazzurri dovessero perdere, mentre i partenopei dovessero vincere col Parma, ecco che la squadra di Conte si laureerebbe campione d’Italia con un turno d’anticipo. A tale scenario, però, come riferito dal Corriere dello Sport, a CastelVolturno non credono granché.Lottascudetto – «Volendo lo scudetto potrebbe essere già assegnato, ma servirebbe che il Napoli vincesse a Parma e che l’Inter perdesse in casa con la Lazio. 🔗Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Lotta scudetto, il Napoli crede nel KO dell’Inter con la Lazio? Il retroscena da Castel Volturno

Se ne parla anche su altri siti

Lotta Scudetto, Il Mattino: Conte non vuole la presenza di ADL e ha apprezzato il gesto di Di Lorenzo sul "premio" - Ultime notizie SSC Napoli, l'edizione oggi in edicola de Il Mattino racconta come Conte sta vivendo queste ore, in più svela un dettaglio sulla presenza di De Laurentiis e sul premio scudetto: "Chi po ... 🔗msn.com

Conte oltre le critiche nella lotta scudetto del Napoli: fiducia ai titolarissimi, i leader e il precedente con la Juve - Dopo il pareggio col Genoa, non sono mancate le polemiche all'indirizzo dell'allenatore del Napoli, che però guarda avanti: la testa conterà più della tecnica. E con i bianconeri si ritrovò nella stes ... 🔗msn.com

L'ASTROLOGO - Sorrentino a "NM": "Napoli, quel punto in più può contare molto nella lotta scudetto" - Riccardo Sorrentino, astrologo, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Napoli Magazine" con le sue previsioni astrali sulla lotta scudetto tra Napoli ed Inter: "Dopo il pareggio deludente con il Genoa ... 🔗napolimagazine.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Serie A: Lotta Scudetto tra quattro Squadre, la Juventus rientra in corsa

La Serie A 2024-2025 si distingue per una competizione serrata al vertice, con quattro squadre racchiuse in soli sei punti dopo 27 giornate.