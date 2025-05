Lotta Master | ancora Zappala' campione d' Italia 2025

Nel cuore di Ostia, al Pala Pellicone, il 11 maggio 2025, si sono svolti i Campionati Nazionali di Lotta Master. Ancora una volta, Zappalà ha dimostrato il suo talento, salendo sul gradino più alto del podio e riconfermandosi Campione d’Italia. Una prestazione straordinaria che colora di oro la sua carriera.

LottaMaster E’ SEMPRE ORO PER Zappala’ Sipario sui campionati Master di Lotta, Zappalà si conferma campione d’Italia2025 Ostia, 11 maggio 2025 - Si sono tenuti al Pala Pellicone di Ostia (Roma) i Campionati Nazionali di LottaMaster 2024. Le competizioni, organizzate da FIJLKAM (Federazione. 🔗Leggi su Bolognatoday.it © Bolognatoday.it - Lotta Master: ancora Zappala' campione d'Italia 2025

