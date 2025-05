Lotta Champions il calendario a confronto e cosa succede in caso di arrivo a pari punti

La corsa per l'ultimo posto utile in Champions League si infiamma, con cinque squadre in lizza a soli 180 minuti dal termine del torneo. Mai come ora la quarta posizione è così ambita, e il calendario dei team in lotta potrebbe rivelarsi decisivo. Scopriamo insieme gli scenari in caso di arrivo a pari punti.

Cinque squadre per un posto. Ad appena 180 minuti dal termine del torneo, la Lotta per la quarta posizione (l'ultima che garantisce la qualificazione alla prossima edizione della Champions League) è più accesa che mai. A contendersi il pass per l'Europa che conta, in ordine di classifica. 🔗Leggi su Today.it © Today.it - Lotta Champions, il calendario a confronto e cosa succede in caso di arrivo a pari punti

Le notizie più recenti da fonti esterne

Serie A, lotta salvezza apertissima: i calendari a confronto - Visualizzazioni: 70 La lotta salvezza in Serie A diventa sempre più accesa. Parma, Lecce, Empoli e Venezia si giocano la permanenza in massima serie nelle ultime giornate. La salvezza in Serie A è un ... 🔗calciostyle.it

Lotta Champions in Serie A, i calendari a confronto - Entra sempre più nel vivo la corsa per la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. A differenza della scorsa stagione, quest’anno il quinto posto non garantirà l’accesso alla ... 🔗gianlucadimarzio.com

Serie A, dalla Juve alla Fiorentina: 6 squadre in 5 punti. La classifica e il calendario - In questo fine settimana la Juve ha pareggiato contro la Lazio, conquistando un punto prezioso per la lotta Champions. A due giornate dal termine, infatti, i bianconeri sono tutt’altro che certi di ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

RIOT SVELA IL VALORANT CHAMPIONS TOUR 2021

Red Bull e Secretlab si uniscono come partner fondatori Riot Games oggi ha annunciato il VALORANT Champions Tour, una competizione stagionale che si svolger? nell'arco del 2021 per il suo nuovo sparatutto tattico 5 vs 5 basato sui personaggi: VALORANT.