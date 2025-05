Lotta all’abbandono dei rifiuti Nuove fototrappole ’killer’

La battaglia contro l'abbandono dei rifiuti si intensifica con l'introduzione delle innovative fototrappole "killer". Questi dispositivi, insieme alla riorganizzazione della raccolta e ai nuovi cassonetti, mirano a garantire un ambiente più pulito, monitorando e punendo chi sporca il territorio. L'obiettivo è migliorare la qualità della vita e preservare il nostro patrimonio ambientale.

Continua la Lottaall’abbandono dei rifiuti con le fototrappole. Dopo la riorganizzazione del sistema di raccolta della nettezza urbana con l’installazione dei nuovi cassonetti è ripresa l’attività di controllo per contrastare l’abbandono e l’errato conferimento dei rifiuti. L’obiettivo è migliorare il servizio di raccolta con un monitoraggio costante attraverso strumentazioni di videocontrollo in quelle zone del Promontorio dove maggiormente si registrano rifiuti abbandonati, soprattutto in previsione dell’imminente stagione estiva quando aumenta notevolmente l’afflusso di persone.SeiToscana sta effettuando il servizio per conto del Comune avvalendosi di ispettori ambientali e con l’ausilio di fotocamere E-Killer, un particolare dispositivo con visuale a 360 gradi che permette di disporre di immagini e video utili al controllo anche nelle zone più periferiche e capace di rilevare i comportamenti scorretti nello smaltimento dei rifiuti. 🔗Leggi su Lanazione.it