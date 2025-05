Lotta alla Sla a Jesi la conferenza nazionale dell' Associazione sclerosi laterale amiotrofica

JESI – Il 16 e 17 maggio, Jesi diventa il palcoscenico della Conferenza Nazionale dell'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica (AISLA). Questo importante evento annuale rappresenta un'opportunità per condividere risultati, affrontare nuove sfide e rafforzare la comunità nella lotta contro la SLA, riunendo esperti, caregivers e famiglie per un confronto costruttivo.

Jesi – L'Associazione Italiana sclerosilateraleamiotrofica, si prepara a vivere uno degli appuntamenti più significativi del proprio anno sociale. Il 16 e 17 maggio, la città di Jesi ospiterà la conferenzanazionale Aisla: un'occasione per condividere risultati, affrontare nuove sfide e.

