Lotta al degrado in centro | sanzionati centurioni davanti all' Arena e abusivi in piazza Simoni

Nelle ultime ore, la polizia locale di Verona ha intensificato la lotta al degrado nel centro città, sanzionando due cittadini romeni intenti a fare i centurioni davanti all'Arena. Azioni simili hanno riguardato anche gli abusivi in piazza Simoni, segno di un impegno costante per preservare la dignità e la bellezza del centro storico.

